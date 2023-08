Ecuador oggi al voto presidenziale. Nella campagna violenta era stato ucciso il candidato Villavicencio

(PRIMAPRESS) - ECUADOR - Oggi al voto in Ecuador oltre 13,4 mln di cittadini per le presidenziali e legislative anticipate, in un clima di paura e incertezza. Lo scorso maggio, il presidente Lasso aveva infatti sciolto il Parlamento controllato dall'opposizione per evitare il voto finale nel processo di impeachment a suo carico. Elezioni che giungono dopo una campagna elettorale violenta, che ha visto l'uccisione in strada, il 9 agosto,del candidato di centro, il giornalista Villavicencio. Gli ultimi sondaggi danno per favorita la socialista 45enne,Gonzalez. - (PRIMAPRESS)