Elezioni Ecuador: è ballottaggio tra Luisa Gonzalez e Daniel Noboa. Fuori il sostituto di Villavicencio

(PRIMAPRESS) - ECUADOR - Le tormentate e violente elezioni presidenziali in Ecuador svoltesi ieri al primo turno dovranno ora trovare una maggioranza nel ballottaggio del 15 ottobre prossimo. A contendersi la poltrona presidenziale saranno Luisa Gonzàlez e Daniel Noboa. Con il 60 per cento delle schede scrutinate, Gonzalez, del movimento Revoluciòn Ciudadana, è in testa col 33,1 per cento, mentre Noboa, dell'alleanza Adn, si ferma al 24,1 per cento. Con un distacco ormai incolmabile, seguono altri candidati, a partire dal terzo classificato Cristian Zurita, il giornalista che ha sostituto in corsa Fernando Villavicencio, candidato ucciso in campagna elettorale lo scorso 9 agosto, che ha ottenuto 16,3 per cento. - (PRIMAPRESS)