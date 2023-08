Castelvolturno: arrestato il latitante Luigi Tartaglia. Era ricoverato in ospedale sotto falso nome

(PRIMAPRESS) - CASTELVOLTURNO (CASERTA) - Dopo 17 mesi la latitanza è stato catturato Luigi Carandente Tartaglia, detto Giggino 'a guerra, esponente di spicco del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta. Il 47enne è stato trovato nell'ospedale di Castelvolturno. Era ricoverato sotto false generalità per un intervento al cuore. Il mandato di cattura prevede una condanna complessiva di 14 anni e 3 mesi di reclusione per associazione mafiosa. Le ricerche avevano portato subito in una zona collinare tra Marano e Quarto, nel napoletano, dove il boss esercitava la sua influenza. - (PRIMAPRESS)