Cartello cocaina: condanna degli Usa a 45 anni per il boss Dario Antonio Usuga “Otoniel”

(PRIMAPRESS) - USA - Dario Antonio Usuga, detto "Otoniel", capo del cartello colombiano del Golfo, è stato condannato a 45 anni di carcere da un tribunale federale Usa, a New York. Il boss, estradato dalla Colombia nel 2022, aveva ammesso di aver esportato negli Stati Unito oltre 96 tonnellate di cocaina attraverso America centrale e Messico. Otoniel, 51 anni, è ritenuto pericoloso tanto quanto la figura emblematica del narcotraffico Pablo Escobar, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia co- lombiana il 2 dicembre 1993. - (PRIMAPRESS)