Arresto della hostess Ilaria De Rosa a Gedda. Domani la visita del console italiano

(PRIMAPRESS) - GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Domani 23 maggio, la hostess italiana 23enne Ilaria De Rosa, detenuta a Gedda per questioni di droga, riceverà la visita del console italiano. . Le autorità saudite hanno concesso la visita in carcere alla ragazza che lavora per una compagnia aerea lituana. I familiari avevano presentato una de- nuncia di scomparsa ai Carabinieri di Castelfranco Veneto. Avevano perso i contatti con la ragazza dal 5 maggio. Sarebbe stata arrestata con altri giovani europei per questioni di droga. - (PRIMAPRESS)