Caro benzina: domani conferenza del Mimit. Il costo medio del carburante deve essere sotto 1,89

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per affrontare del fenomeno del caro-benzina in alcune zone d'Italia, il Ministro delle imprese Urso ha convocato una conferenza stampa per domani 31 luglio. I prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono ben al di sotto dei 2 euro/litro, apparsi in alcuni distributori, secondo la rilevazione settimanale dell'Osservatorio Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e Made in Italy,Mimit. Questa settimana il valore medio della benzina è di 1,89 euro e quello di gasolio 1,74 euro/lt. Lo precisa il dicastero in una nota in merito a notizie di casi in cui sono stati rilevati prezzi limiti di 2,5 eu- ro/lt per la benzina senza piombo in modalità "servito". - (PRIMAPRESS)