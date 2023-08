Calabria: commissariati da Occhiuto 30 Comuni turistici per “inerzia” sull’abusivismo edilizio

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Non ha precedenti nella storia della pubblica amministrazione, la decisione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto che ha firmato un decreto di commissariamento per 30 Comuni per "inerzia e inadempienza", cioè per non aver esercitato "la necessaria vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia in tema di controllo del territorio e repressione dell'abusivismo". Il provvedimento riguarda un capoluogo di provincia,Vibo Valentia,Lamezia Terme e Castrovillari (provincia di Catanzaro e Cosenza) e altri Comuni turisticamente rilevanti come Praia a Mare e Isola Capo Rizzuto. - (PRIMAPRESS)