Media: accordo Regione Calabria e Rai per "L'anno che verrà" l'evento che saluta il 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà la Regione Calabria a ospitare, il prossimo 31 dicembre in prima serata e in diretta su Rai 1, “L’anno che verrà”, il tradizionale appuntamento che saluterà il 2023 e festeggerà l’arrivo del 2024, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo.

L’evento, si realizzerà in partnership con la Regione Calabria che ha firmato un accordo biennale con Rai, attraverso Rai Com, anche in seguito agli ottimi risultati di ascolto e di immagine ottenuti nelle ultime edizioni.

A seguito dell’accordo, saranno realizzate in convenzione con la Regione Calabria, anche altre trasmissioni, in onda sulle reti generaliste e su Rai Italia, per promuovere tutti gli aspetti naturalistici, paesaggistici, enogastronomici e culturali della Regione. Un accordo strategico che, già a partire dal prossimo mese di luglio, vedrà la Regione Calabria protagonista di alcune trasmissioni del Day Time.

La sede dell’evento “L’anno che verrà” sarà resa nota nei prossimi mesi. - (PRIMAPRESS)