90º CSIO Piazza di Siena: oggi in campo la nazionale italiana per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - A scendere in campo per la nazionale italiana, oggi al galappotaoio del 90º CSIO di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, saranno i cavalieri Francesca Ciriesi su Cape Coral, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Emanuele Gaudianos su Chalou e Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans. Piergiorgio Bucci, invece, punterà con Cochello al Rolex Gran Premio Roma di domenica, gara nella quale lo scorso anno si è classificato al terzo posto. La Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (gara a due manche con ostacoli a 1 e metro a 60) prendono parte dieci squadre che entreranno nell’ovale erboso di Piazza di Siena con questo ordine: 1. Svizzera, 2. Germania, 3. Italia, 4. Svezia, 5. Irlanda, 6. Brasile, 7. Gran Bretagna, 8. Belgio, 9. Francia, 10. Paesi Bassi. I migliori otto team, in base alla classifica della prima manche, saranno ammessi alla seconda.

Prima dell’inizio della gara su Villa Borghese ci sarà il sorvolo di due aerei MB-339 P.A.N. Aermacchi delle Frecce Tricolori. Su RAI Sport (14.30/18.00) con sintesi su RAI 2 (19.00/19.40). - (PRIMAPRESS)