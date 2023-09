Tragedia Brandizzo: ipotesi omicidio e disastro dalla Procura di Ivrea per la morte dei 5 operai

(PRIMAPRESS) - IVREA - La tragedia della stazione ferroviaria di Brandizzo in Piemonte, dove sono morti 5 operai mentre sostituivano alcuni binari, avrebbe già fatto emergere alcune inosservanze di sicurezza secondo quanto anticipato dalla Procura di Ivrea che sta ricostruendo con i tecnici la dinamica dell'incidente di mercoledì notte in cui un treno regionale della tratta Milano-Torino ha travolto i 5 operai. Il Pm ha parlato di: "Gravi violazioni sicurezza". Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone". Tra gli indagati potrebbe esserci il responsabile delle comunicazioni di RFI e il capo cantiere della ditta esterna in appalto che erano sul luogo della tragedia e che sono riusciti a salvarsi.. Così si espressa la procuratrice di Ivrea,Viglione anticipando una pesante accusa per i reati di omicidio e disastro. - (PRIMAPRESS)