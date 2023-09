Tragedia Brandizzo: oggi a Vercelli il corteo di Cgil-Cisl e Uil. La questione responsabilità individuale dei lavoratori

(PRIMAPRESS) - TORINO - La tragedia ferroviaria di Brandizzo con 5 operai morti ha aperto una nuova ferita nel mondo del lavoro. Oggi a Vercelli si terrà un corteo di Cgil-Cisl- Uil per ripetere una frase troppe volte inutilmente pronunciata dalle organizzazioni dei lavoratori quanto dalle istituzioni: "mai più morti sul lavoro" Al corteo in ricordo delle vittime ci sarà anche il segretario della Cgil Landini. "Non vogliamo più trovarci di fronte a simili tragedie, chiediamo giustizia, controlli, sanzioni. Non si deve morire di lavoro". Lo dicono all' unisono i segretari generali di Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte e Uil Vercelli Biella. Oggi sciopero di otto in tutta la regione. Ma le frasi ripetute dai sindacati rischiano di apparire solo come slogan perchè se i controlli e le norme di sicurezza devono essere al centro delle politiche del lavoro c'è un altro aspetto che deve essere altrettanto al centro della questione: motivare e sollecitare le responsabilità individuali dei lavoratori per una cultura consapevole dei rischi. - (PRIMAPRESS)