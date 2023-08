Spagna: re Felipe VI incarica il leader del Pp Alberto Feljiòo per il nuovo governo

(PRIMAPRESS) - MADRID - Il re della Spagna Felipe VI ha deciso di affidare al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, l'incarico di formare un governo. Lo ha detto la presidente del Congresso, Francina Armengol al termine delle consultazioni. Il leader popolare ha per il momento, 172 voti che non sarebbero sufficienti per poter avere la fiducia. Feijòo, ha ringraziato esprimen- do l'intezione di dare "voce agli ol- tre 11 milioni di cittadini" che hanno votato per il PP e ai partiti che ne sosterranno l'investitura. - (PRIMAPRESS)