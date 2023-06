Pirelli: Golden power del governo per tutelare asset della società partecipata da China Tyre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo usa il golden power per tutelare gli asset strategici di Pirelli, partecipata dalla China National Eco PirelliTyre,a tutela dell'autonomia e del know how della casa di pneumatici. Il consiglio dei ministri ha approvato limitazioni dell'accessibilità delle informazioni registrate dai sensori cyber inseriti negli pneumatici, in grado di rilevare la geolocalizzazione e dati sulla rete viaria. Previsto inoltre un voto in consiglio di amministrazione a maggioranza dei 4/5 per le decisioni strategiche. - (PRIMAPRESS)