Extraprofitti bancari: l'Abi contesta la decisione del governo. Sabatini: "E' un vulnus sulla fiducia dei mercati"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Abi respinge il concetto di "extra- profitti" degli utili nel settore bancario. Così il Dg Sabatini,in audizione al Senato,sulla tassa decisa dal governo.Le banche non sono in una situazione di monopolio, in cui fissano il prezzo dei propri prodotti ricavando un profitto superiore,ma sono in concorrenza. La tassa sugli extraprofitti è "un vulnus alla fiducia sul mercato finanziario italiano",dice Sabatini. "L'imposta solleva dubbi di costituzionalità" e "una possibile violazione della libera concorrenza",affermata dai Trattati Ue. - (PRIMAPRESS)