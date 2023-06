Grecia di nuovo al voto per un governo stabile. Mitsotakis a caccia del mandato unico

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Gli ellenici tornano al voto legislat8vo nel tentativo di una maggioranza stabile di governo. In Grecia questa mattina si sono aperti i seggi che consentiranno di votare sino alle 19 di oggi 25 giugno. La popolazione ritorna per la seconda volta al voto a distanza di 5 settimane. Il premier conservatore Mitsotakis cerca un mandato pieno e una maggioranza parlamentare assoluta per formare un "governo stabile". Mitsotakis aveva ottenuto una vittoria schiacciante (20 punti in più rispetto al concorrente Tsipras) nelle elezioni precedenti, ma senza i 5 seggi necessari in Parlamento per creare un governo a partito unico. Di qui la scelta di chiamare di nuovo i greci alle urne. Al voto 9,8 milioni di cittadini. - (PRIMAPRESS)