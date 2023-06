Grecia, il giuramento dei nuovi ministri del governo Mitsotakis al Palazzo Presidenziale

(PRIMAPRESS) - ATENE - I membri del nuovo governo greco, del premier Mitsotakis, hanno prestato giuramento oggi in una cerimonia presso il palazzo presidenziale di Atene, presieduta dalla presidente Katerina Sakellaropoulou. I ministri appena insediati dovrebbero ora dirigersi verso le rispettive sedi per rilevare i loro portafogli dal governo provvisorio che è stato nominato dopo le elezioni generali del 21 maggio scorso che non erano riuscite ad offrire una maggioranza stabile.

Si riuniranno quindi per la prima riunione del gabinetto mercoledì presso la residenza ufficiale del primo ministro a Maximos Mansion. Ecco chi sono i nuovi ministri nominati dal primo ministro rieletto Kyriakos Mitsotakis sono:



Finanze: Kostis Hatzidakis

(Alt. Ministro: Nikos Papathanasis;

Dip. Ministro delle politiche fiscali: Harry Theoharis; Dip. Ministro: Thanos Petralias)



Affari Esteri: Giorgos Gerapetrite

(Deputati: Giorgos Kotsiras,

Alexandra Papadopoulou, Kostas Fragogiannis)



Difesa: Nikos Dendias

(Deputati: Yiannis Kefaloyiannis, Nikos Hardalias)



Giustizia: Giorgio Floridis



Lavoro: Adonis Georgiadis



Sviluppo: Kostas Skrekas



Protezione Civile: Vassilis Kikilias



Istruzione: Kyriakos Pierrakakis

(Alt. Ministro dello sport: Giannis Economou)



Salute: Michalis Chrysochoidis

(Alt. Ministro: Eirini Agapidaki)



Energia e ambiente: Theodoros Skylakakis - (PRIMAPRESS)