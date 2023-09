È morto il Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. Aveva 98 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente emerito Giorgio Napolita- no si è spento all'età di 98 anni. Da tempo era in una clinica romana. Napolitano,è stato l'11°Presidente del- la Repubblica -dal maggio 2006 al gennaio 2015-e il primo in Italia ad esse- re stato eletto per un secondo mandato. E' stato anche il primo presidente a essere stato membro del Pci. Eletto deputato nel 1953, da allora ha ricoperto diversi incarichi, tra cui presidente della Camera,ministro dell' Interno.Fu anche senatore,eurodeputato. - (PRIMAPRESS)