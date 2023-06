Oggi giornata di lutto nazionale e funerali di Stato al Duomo di Milano per Silvio Berlusconi

(PRIMAPRESS) - MILANO - È giornata di lutto nazionale in Italia per la morte dell'ex Presidente del Consiglio e Senatore, Silvio Berlusconi con le bandiere a mezz'asta nei luoghi istituzionali come già ieri aveva fatto il parlamento europeo di Strasburgo. Oggi 14 giugno si terranno i funerali di Stato riservati agli ex Presidenti del Consiglio. Questa mattina il feretro di Berlusconi lascerà la residenza di Arcore a Villa San Martino per raggiungere il Duomo di Milano dove alle 15 si terrà il rito funebre alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e dei Presidenti di Camera e Senato oltre a ministri e leader di partito. La messa funebre sarà officiata da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.

Il capoluogo lombardo sarà blindato per l'occasione nelle vie di accesso al Duomo come è stato stabiliti ieri in una riunione congiunta tra Comune di Milano e Prefettura. - (PRIMAPRESS)