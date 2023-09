Azerbaigian: avviati negoziati con i separatisti di Nagorno-Karabakh. Iniziato il cessate il fuoco

(PRIMAPRESS) - AZERBAIGIAN - Accordo raggiunto tra l'Azerbaigian ed i separatisti del Nagorno-Karabakh, per avviare negoziati. Domani l'incontro nella città azera di Yevlakh. I separatisti del Nagorno Karabakh avrebbero deciso di deporre le armi come chiesto dall'Azerbaigian anche dopo le pressioni dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York, sulla base delle proposte del comando dei peacekeeper russi. Previsto, dunque, il ritiro delle unità militari armene dal Nagorno. Intanto è già entrato in vigore il cessate il fuoco. Le autorità armene riferiscono di 32 morti, di cui 7 civili, e 200 feriti nell'operazione lanciata ieri dalle forze armate azere. - (PRIMAPRESS)