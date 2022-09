Rischio recessione USA: Yellen (Tesoro): “È possibile con gli inasprimenti della Fed”

(PRIMAPRESS) - USA - Rischio recessione in USA dopo il rialzo dei tassi della Fed. E' un rischio Negli Stati Uniti? “C’è sicuramente un rischio recessione" soprattutto nel momento in cui la Fed "inasprisce la sua politica monetaria per combattere l'inflazione". Lo ha detto la segretaria al Tesoro americana,Janet Yellen, intervenendo in un talk show della Cnn. "Stiamo monitorando la situazione", ha aggiunto Yellen, ma "abbiamo un mercato del lavoro forte e credo che sia possibile mantenerlo". - (PRIMAPRESS)