Economia USA, Biden: “Entro oggi avremo un accordo sul tetto di spesa o sarà default”

(PRIMAPRESS) - USA - Sono ore cruciali oggi per l’America che dovrà raggiungere un patto tra Democratici e Repubblicani per alzare il tetto del debito pubblico arrivato a circa 31 trilioni di dollari. Il presidente Joe Biden ha promesso che nella giornata di sabato si troverà l’accordo. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha affermato che il governo potrebbe rimanere senza soldi per pagare tutte le sue bollette il 5 giugno e sarebbe un default del debito senza precedenti. La nuova stima di Yellen, pubblicata ieri pomeriggio, è arrivata mentre la Casa Bianca e i Repubblicani si confrontano sul patto della spesa pubblica.

Yellen ha affermato che il Tesoro sarà in grado di effettuare pagamenti per 130 miliardi di dollari relativi a pensioni e assistenza sanitaria pubblica per gli anziani nei primi due giorni di giugno, ma questi “lasceranno il Tesoro con un livello di risorse estremamente basso”. Entro la settimana del 5 giugno, ha aggiunto, "le risorse previste dal Tesoro sarebbero inadeguate per soddisfare" i suoi obblighi.

I negoziatori per il presidente Joe Biden e McCarthy si sono incontrati di nuovo venerdì, dopo essersi avvicinati a un accordo che aumenterebbe il limite di indebitamento per due anni, fino a dopo le elezioni generali del 2024, fissando limiti che limiterebbero la crescita della spesa nello stesso periodo.

Biden ha detto ai giornalisti di essere ottimista sulla possibilità di un accordo. "Spero che entro stasera sapremo se saremo in grado di concludere un accordo", ha detto. - (PRIMAPRESS)