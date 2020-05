Aerospazio: i Canadair dell'italiana Babcock i primi a montare L’Automatic Dependent Surveillance Broadcast

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Italia realizza la prima installazione al mondo di Ads-B Out su aeromobili Viking Air CL-415, conosciuti anche come Canadair. L’Automatic Dependent Surveillance Broadcast, è una tecnica cooperativa di controllo del traffico aereo particolarmente utile per l'identificazione degli aeromobili e dei veicoli sull’area aeroportuale per evitare eventuali collisioni in mancanza di visibilità o congestione del traffico. L’installazione della tecnologia è stata curata dalla divisione Design and Completion (D&C) di Babcock Italia, leader mondiale nei servizi antincendio e di emergenza, con un’installazione realizzata a bordo di un Canadair, presso la base di Roma-Ciampino. Babcock Italia gestisce il servizio antincendio nazionale, attraverso la flotta dei 19 Canadair, la più grande al mondo, di proprietà dei Vigili del Fuoco, e i suoi oltre 100 piloti esperti, addestrati e certificati per la guida dei CL-415. Babcock, di fatto ha anticipato l’installazione delle tecnologia che sarà obbligatoria nel regolamento europeo a partire dal 7 giugno 2020. “Essere stati i primi ad ottenere questo prezioso risultato, ci riempie di gioia” ha commentato Marco Scarpelli, Head of Design Organization di Babcock Italia e responsabile della D&C. - (PRIMAPRESS)