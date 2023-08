Energia: rialzo in Borsa del 30%. Allarme di Nomisma verso il ritorno al caro-bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al ritorno dalle vacanze sul tavolo del governo già impegnato a far quadrare i conti della manovra, scoppia una nuova grana legata all'aumento dell'elettricità. Si va verso un aumento del 7-10% "Se rimangono questi prezzi sui mercati è certo che ci sarà un aumento sulla prossima bolletta dell'elettricità. Dal primo ottobre ci sarà un balzo fra il 7 e il 10% delle tariffe elettriche per l'ultimo trimestre, il primo aumento,un po' pesante, del 2023". Così il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, commentando l'impennata del prezzo dell'elettricità in Borsa, con un rialzo del 30% a 138 euro nell'ultima settimana. C'è stato "un rincaro dei prezzi del gas -ha spiegato- e quindi di quelli dell'elettricità". - (PRIMAPRESS)