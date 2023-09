G20 India: domani e domenica il summit su energia e intelligenza artificiale. Assenti Xi-Jinping e Putin

(PRIMAPRESS) - INDIA - Inizierà domani 9 settembre, per finire domenica, il meeting del G20 a New Delhi in India dove questa mattina è arrivata anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La prima sessione dei lavori sarà dedicata a clima, energia, ambiente e sviluppo sostenibile. Poi gli incontri bilaterali tra i leader presenti al vertice. Domenica la sessione sulla transizione digitale, la riforma delle istituzioni multilaterali e l'intelligenza artificiale. Al vertice,in una New Delhi blindata,non ci saranno il presidente cinese, Xi Jinping, e quello russo, Putin anche se la questione del conflitto Russia-Ucraina verrà richiamata dagli altri partecipanti al summit. - (PRIMAPRESS)