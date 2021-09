Arte: viaggio in Italia di Daan Roosegaarte in mostra al GAM di Milano e Palazzo Maffei di Verona

(PRIMAPRESS) - MIlANO - Viaggio in Italia di Daan Roosegaarde, l'artista olandese e fondatore dello Studio Roosegaarde, che sviluppa progetti che fondono tecnologia e arte negli ambienti urbani. Il primo progetto è l'installazione LOTUS OCULUS, per la partecipazione di Bulgari alla Milano Design Week 2021, da oggi fino al 10 settembre in mostra alla GAM di Milano. Poi il 15 settembre, il viaggio prosegue a Verona, dove l'opera LOTUS MODEL entrerà ufficialmente nella Collezione Permanente del Museo Palazzo Maffei.di Verona.



