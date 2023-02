Arte: al Forum Austriaco di Cultura di Roma la mostra 'Un Paradiso Amaro, Viaggio a Roma' dedicata a Teresa Feodorowna Ries

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si aprirà il prossimo 27 febbraio 2023 (ore18) presso il Forum Austriaco di Cultura di Roma la mostra Un Paradiso Amaro *Viaggio a Roma. Si tratta del risultato di una ricerca artistica sulla scultrice ebrea Teresa Feodorowna Ries (1866-1956) – una delle 5 donne che partecipò per l’Austria all’Esposizione Internazionale di Belle Arti del 1911 a Roma – volta a presentare questa celebrità della scena artistica viennese di inizio Novecento in un’ottica moderna e attuale. La mostra completamente al femminile prende spunto da un progetto di ricerca dell’Archivio TFR su Teresa Feodorowna Ries e ne traduce in immagini la sezione intitolata: Viaggiare ed esporre. La selezione, operata dalle curatrici Valerie Habsburg e Judith Augustinovič, unisce opere di artiste contemporanee a documenti e sculture della stessa Ries. Fra queste, esposta per la prima volta in assoluto, anche la scultura bronzea dell’artista russo-austriaca Saint without a Name.

Con opere di: Teresa Feodorowna Ries, Judith Augustinovič, Mika Aya Azagi, Anna Bochkova, Valerie Habsburg, Anka Leśniak, Anita Steinwidder. La mostra resterà aperta sino al 24 marzo. - (PRIMAPRESS)