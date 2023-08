Polemica a Viareggio sull’opera “scomparsa” di Turcato: interviene il MIC: “È un’opera tutelata dal 2020”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una nota del Ministero della Cultura mette fine alla polemica che era montata circa un’opera abbandonata a Viareggio di Giulio Turcato. L’installazione, alta 6 metri era stata esposta alla Biennale di Venezia del 1972 e poi collocata in una piazza sul lungomare viareggino ma era sparita durante lavori di riqualificazione. Un consigliere comunale la ritrova spostata in un cortile del deposito comunale esposta alle intemperie. All'artista, Mantova aveva dedicato un mostra a Palazzo della Ragione nel 1998. Sulla questione è intervenuto il MIC con una nota chiarificatrice della sottosegretaria, Lucia Borgonzoni. “Il provvedimento di tutela del 2020 del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana parla chiaro. Il luogo deputato ad ospitare l’opera scultorea monumentale ‘le Oceaniche’ del Maestro Giulio Turcato è piazza Puccini: l’opera è infatti riconosciuta di interesse storico-relazionale, dunque è lì che dovrà tornare. Una soluzione che d’altronde abbiamo sempre caldeggiato, sin dal 2019, per rendere omaggio al suo autore e nel rispetto dell’atto di donazione fatta al Comune di Viareggio”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni. - (PRIMAPRESS)