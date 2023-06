Arte Contamporanea: i 50 anni della Collezione dei Musei Vaticani. Papa Francesco: “Il talento illumina l’inedito”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Si celebrano oggi i primi 50 anni della collezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani che fu voluta da Paolo VI.

Papa Francesco, in visita alle sale della collezione e incontrando gli artisti: "Vi sento alleati" "Quando il talento vi assiste, portate alla luce l'inedito,arricchite il mondo di una realtà nuova". Così il Papa agli artisti nella Cappella Sistina. "La creatività dell'artista sembra partecipare della passione generativa di Dio". "Sapete guardare le cose sia in profondità sia in lontananza, come sentinelle che stringono gli occhi per scandagliare la realtà". - (PRIMAPRESS)