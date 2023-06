Arte: al Vittoriale di Gardone Riviera arriva The Prism con l’opera Alchemical Gold

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Si intitola Project Revelation ed è la prima esposizione di arte esperenziale che raduna le opere di The Prism, sconosciuto per il momento nel mondo dell'arte ma conosciuto nell'attività professionale perchè Stefano Simontacchi, presidente dello studio legale BonelliErede, oltreché componente dei cda di Rcs, Ispi e presidente della fondazione Ospedale dei bambini Buzzi è diventato un vero digital artist. Ora dalla mostra esposta al Bank Space nei pressi di Piazza Affari a Milano arriva da domani 20 giugno, all’Auditorium del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS), sul Lago di Garda, l’opera LIFE JOURNEY – ALCHEMICAL GOLD – SECRET WHITE LIGHT di The Prism. L’opera sarà esposta in occasione di “Metaverso. Un viaggio iperculturale”, giornata di incontri focalizzata sulla realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, la didattica dell’arte, e non solo. Durante la giornata, che avrà inizio alle ore 9:00 presso il Vittoriale degli Italiani, interverrà Stefano Simontacchi che, in conversazione con il curatore Marco Senaldi, sarà protagonista del talk “Spiritualità, Arte e Metaverso”, ed esplorerà il metaverso come spazio culturale, luogo dove vivere delle esperienze nuove e trasformative: “Questo è ciò che voglio dare come artista,” commenta The Prism “vedendo il metaverso dal punto di vista di chi, come me, fa arte esperienziale e spirituale e che ha, quindi, una connessione con la meditazione”.

L’iniziativa di una giornata dedicata a questo tema nasce dall'esigenza di connettere la ricerca sul metaverso avviata da più di un anno da un gruppo di docenti programmatori, scenografi, creativi e architetti dentro e fuori dal web afferenti all’Accademia LABA - con quella di studiosi, esperti, artisti e operatori del settore in Italia e all’estero. L'assunto umanistico e pedagogico di fondo su cui poggia tale ricerca è considerare la “tecnologia come mezzo e non come fine”, ragione per la quale si è inteso procedere connotando lo sviluppo di futuri metaversi a integrazione (e non a sostituzione) della tradizionale didattica dell'arte, del teatro, e della moda; nonché a uso della progettazione di contenuti e aspetti inediti di difficile se non di impossibile realizzazione fuori dalla dimensione digitale.

L’evento - realizzato con il coordinamento di Marco Senaldi, direttore artistico di LABA e di Valerio Borgonuovo, direttore della medesima istituzione formativa - è patrocinato da Ministero della Cultura, Fondazione Vittoriale, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Garda Musei, Comune di Gardone Riviera, Università degli Studi di Brescia.

Le opere dell'artista The Prism sono inoltre visibili presso la mostra "Project Revelation" (Bank Space, Via San Vittore al Teatro 1/3) fino al 28 luglio 2023, dove è possibile intraprendere il percorso esperienziale in sette sale guidati dalla voce dell'artista in cuffia.