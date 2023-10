Formazione, le esperienze digitali di studenti a bordo della nave-gru di SAIPEM con il programma CodyTrip

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 7 al 22 ottobre 2023 nel Mare del Nord, in prossimità delle coste scozzesi, partirà la travel experience di studenti a bordo della S7000, la nave-gru di SAIPEM impegnata nella realizzazione di parchi eolici in mare aperto che resta una delle più promettenti fonti di energia pulita e rinnovabile.

Con il programma CodyTrip si offre l’opportunità unica di conoscenza e di comprensione del funzionamento di un parco eolico offshore, vivendo l’esperienza diretta di una nave che installa le pale in mare.

Questa edizione del CodyTrip ha già coinvolto oltre 16 mila tra studenti, famiglie e docenti provenienti da 450 città. I Cody Trip- come spiega Alessandro Bogliolo, professore dell'Università di Urbino Carlo Bo, coordinatore di Europe Code Week e membro del Governing board della Digital skills and jobs coalition - consentono, attraverso il racconto delle esperienze, come sia possibile usare in modo originale, creativo e semplice le tecnologie digitali".