Digitale: oggi a Pesaro si apre la #Call4Needs” della Casa delle Tecnologie Emergenti

(PRIMAPRESS) - PESARO - Inizia questa mattina 26 settembre, a Palazzo Gradari di Pesaro, la “Call4Needs” organizzata dal Comune marchigiano in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE), una delle sette realizzate in Italia con un programma di trasferimento di know-how tecnologico supportato da un bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit) e rivolta ad aziende del territorio che vogliono intraprendere percorsi di digitalizzazione per la loro filiera produttiva.

“I partner hi-tech di Pesaro CTE Square, con questa “chiamata alle necessità di innovazione” si confronteranno con le imprese desiderose di portare cambiamenti significativi all’organizzazione dei loro processi produttivi in ambiti dell’offerta turistica, dell’arte e dell’engagement che sono i tre asset principali individuati dal bando”. Ha spiegato Maria Laura Maggiulli, dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e transizione digitale del Comune di Pesaro e coordinatrice del progetto.

Questa giornata sarà anche l’occasione per presentare uno studio condotto da Ernest & Young sul territorio pesarese per analizzare la composizione del suo tessuto economico con un occhio rivolto ai livelli di digitalizzazione.

“Con la #Call4Needs promossa da Pesaro CTE Square - dice Alessandro Bogliolo, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e coordinatore scientifico del progetto – apriamo i laboratori a collaborazioni con le imprese favorendo la reciprocità nei rapporti in ambito di riuso e cross-validazione di soluzioni produttive. La sperimentazione sul campo sarà basata su tecnologie emergenti, caratterizzate dalla disponibilità di luoghi fisici, piattaforme, infrastrutture, servizi e dati, dallo sviluppo di protocolli di sperimentazione aperti e dal coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate». - (PRIMAPRESS)