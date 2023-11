Sorrento: nelle terra delle Sirene apre l’Ara Maris, un nuovo hotel five star lusso

(PRIMAPRESS) - SORRENTO (NAPOLI) - L'ospitalità della Penisola Sorrentina a sud di Napoli, offrirà la disponibilità di un nuovo hotel 5* lusso: l'Hotel Ara Maris situato a Sorrento. Il design della struttura è stato curato dallo studio di Architettura Spagnuolo che ha voluto restituire nella progettazione i colori e l'anima della località del Golfo di Napoli che ha ispirato canzoni e film con i grandi interpreti della cinematografia mondiale dagli anni '50 fino agli anni '80. Sorrento proprio per questo è da sempre una meta molto ambita e amata dal turismo internazionale, una terra famosa per i suoi profumi, i bellissimi paesaggi, il profondo mare blu e la sua natura incontaminata che fa da sfondo ai miti e alle leggende sulle sirene. In questo luogo fuori dal tempo, dove è possibile abbandonare lo stress quotidiano per farsi coccolare dalle onde del mare, sorgerà il nuovo hotel di lusso: l’Ara Maris. Situato nel centro di Sorrento, il nuovo lussuoso hotel 5 stelle offrirà ai propri ospiti una vasta gamma di servizi e comfort che vanno oltre il concetto di soggiorno tradizionale.. - (PRIMAPRESS)