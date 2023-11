Norvegia: il The Trail Way verso il circolo Polare Artico tra storia e natura per Bodø 2024

(PRIMAPRESS) - ROMA - La città norvegese di Bodø, a nord di Oslo nel cuore del Nordland National Park, nominata Capitale Europea della Cultura 2024, non sprecherà risorse in un solo anno per un effimero calendario di eventi. Come ha più volto ripetuto in questi mesi, il Direttore Generale di Bodø 2024, Henrik Sand Dagfinrud il focus di questo appuntamento sarà incentrato sullo sviluppo complessivo della città e sul nuovo quartiere che nascerà nei prossimi 50 anni. L’aeroporto si allontanerà di un chilometro, aprendo un’enorme area per lo sviluppo urbano. “Ciò accade - aveva spiegato nei mesi scorsi Dagfinrud - mentre la regione soffre di declino demografico. Quindi ci siamo chiesti quale poteva essere il modo ideale per creare attività, per riunire gli abitanti. Volevamo qualcosa che non fosse basato sugli eventi, ma fosse un progetto a lungo termine. Abbiamo cercato di creare un progetto artistico specifico delle zone del Nord, basato sui contrasti estremi tra la luce naturale e l’ambiente artico; ad ogni cambiamento di stagione la luce e l’ambiente circostante ci influenzano in modo diverso”. E’ da questo approccio che si sono sviluppati alcuni progetti capaci di fondere storia, natura e scoperta di territorio come il The Trail Way del Nordland Teater e In the Garden of Arctic presentati ieri nella residenza dell’Ambasciatore della Norvegia a Roma, Johan Vibe. The Trail Way è il modo per collegare diverse regioni, distanti tra loro e con il rischio di isolamento delle comunità locali. Un viaggio verso nord sulla linea ferroviaria che attraversa le montagne e supera il circolo Polare Artico sulla strada che si ricongiunge al mare reso luminoso dal sole di mezzanotte. Ed è lungo questo percorso - come spiegano Birgitte Strid del Nordland Teater e Benny Sætermo del Nordland Nasjonalparksenter - che si scopre la storia di un capitolo scuro della seconda guerra mondiale attraverso le rappresentazioni teatrali e gli spettacoli immersivi di realtà virtuale di “War Travel”. In the Garden of Arctic, come hanno raccontato nella presentazione lo scrittore Davide Sapienza e l’autore radiofonico Lorenzo Paolini, è un percorso di trekking tra geografia, natura e poesia, svelando l’Artico come luogo vicino pronto a coinvolgere, lontano da stereotipi, pronto a coinvolgere per la sua stratificata bellezza. Nei giardini della residenza della Royal Norvegian Embassy un’installazione fotografica ha proposto i 4 cammini geodetici raccontati da Sapienza che saranno uno degli appuntamenti di Bodø 2024 che aprirà con la cerimonia del 3 febbraio 2024. - (PRIMAPRESS)