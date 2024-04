Montefalco: al Museo San Francesco inaugura uno spazio immersivo per raccontare il Sagrantino DOCG

(PRIMAPRESS) - MONTEFALCO - Il Complesso Museale San Francesco di Montefalco, in uno dei borghi più belli dell’Umbria, si arricchisce di una nuova sezione immersiva. Il 20 aprile prossimo, dopo un accurato lavoro di recupero architettonico, di una parte dello spazio museale, ci sarà un'area dedicata alla storia del Montefalco Sagrantino DOCG alla presenza della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, del Sindaco di Montefalco Luigi Titta e dell’Assessore al Turismo Daniela Settimi, del Presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco Paolo Bartoloni e Gianluca Bellucci di Maggioli Cultura e Turismo. Il museo è raccontato in un percorso coinvolgente che parte dalle antiche cantine francescane fino ai giorni d’oggi e diventa porta di accesso alla scoperta del territorio. Pochi vini, in Umbria, riescono a rappresentare il concetto di terroir come il Montefalco Sagrantino, varietà autoctona della zona. Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), può essere prodotta esclusivamente nel territorio collinare di Montefalco e in parte nei comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Il Museo rafforza il rapporto identitario di questo vitigno con il territorio de “La Strada del Sagrantino” e diventa un’esperienza profondamente rappresentativa per dare un valore aggiunto all’attività di promozione per tutto il sistema socio-economico del Consorzio Tutela Vini Montefalco. - (PRIMAPRESS)