Massa (Msc Crociere): “2024 ancora un anno da record con oltre 4,5 milioni di passeggeri”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI – Il 2024 per MSC Crociere sarà ancora un anno record. Queste le previsioni confermate nel corso della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) dal Vice President Southern Europe Divisione Crociere Leonardo Massa. Si tratta del terzo brand a livello globale e leader sempre più incontrastato in Mediterraneo che

quest'anno registrerà un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri, che saliranno a 4,5 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con ben 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste del Belpaese. Il porto di Napoli si prepara a vivere un anno da protagonista ospitando circa 540.000 passeggeri distribuiti in 109 scali, con la presenza di ben sei navi (MSC Divina, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Opera, MSC Splendida, MSC World Europa). L'8 aprile segna il primo approdo di questa stagione, dando il via a un periodo di intensa attività portuale e confermando la posizione di spicco del porto di Napoli nel panorama del mondo crocieristico. “L’Italia si conferma così sempre più al centro delle strategie di MSC Crociere. Un paese nel quale il settore crocieristico genera complessivamente una ricaduta economica pari a circa 15 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 125.000 persone. La BMT rappresenta un'opportunità non solo per rafforzare i legami con le imprese e le comunità locali, ma anche per mettere in risalto le prospettive che ci attendono nel corso del 2024. Inoltre cresce sempre di più l’importanza dei porti dei Sud Italia con Napoli che per la prima volta nella stagione estiva accoglierà ben 3 navi, mentre Bari avrà per la prima volta una nave, MSC Sinfonia, nel winter 2024 – 2025”, ha dichiarato Leonardo Massa. - (PRIMAPRESS)