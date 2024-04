Artevento Cervia: nel ravennate ritorna il più longevo festival internazionale degli aquiloni

(PRIMAPRESS) - CERVIA (RAVENNA) - Dal 20 aprile al 1° maggio, torna a Cervia nel ravennate, la 44° edizione di Artevento, il più longevo festival del mondo dedicto all'aquilone come forma d’arte ed emblema ecologista che conta il più grande numero di partecipanti internazionali. Gli organizzatori di Artevento Cervia hanno anticipato che questa sarà un'edizione record con ben 50 delegazioni provenienti dai 5 continenti e oltre 250 artisti invitati.

Il riconoscimento a questo festival, considerato un imperdibile appuntamento dagli aquilonisti, si è conquistato l'appellativo di "patria dell'arte eolica" per spiriti liberi e sognatori di ogni età, il festival è recensito come uno dei "best kite festival al mondo" e come il più importante osservatorio internazionale sulla wind art da voci autorevoli della stampa internazionale come le americane Drachen Foundation, Huffington Post, la rubrica USA Today del network ABC News Explore.