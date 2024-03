Spirits: il venezuelano Rum Diplomatico vince la Gold Medal per il Reserva Esclusiva

(PRIMAPRESS) - IVREA - Rum Diplomático, il il rum super-premium del Venezuela, ha ricevuto la Gold Medal ai Rum & Cachaça Master Awards 2024 per il Reserva Exclusiva. La competition, promossa dal magazine Spirits Business, premia le eccellenze mondiali nel settore dei rum e della cachaça. Grazie al supporto di una giuria di esperti del settore, Spirits Business ha condotto una rigorosa selezione tramite blind tasting per determinare i vincitori di questa edizione.

Patrizia Damiani, Global Brand Director di Rum Diplomático, afferma: “Siamo onorati di ricevere questo premio che riconosce il nostro contributo nell’alzare l’asticella della categoria del rum e nel far scoprire ai consumatori quanto Rum Diplomático, e l’intera categoria, hanno da offrire. Lavoriamo per essere non solo il rum super premium migliore a livello globale, ma anche uno dei migliori distillati al mondo”. - (PRIMAPRESS)