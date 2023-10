L’azienda vitivinicola siciliana Planeta è “Winemaker of the Year” e sale su tetto del mondo

(PRIMAPRESS) - MELFI (AGRIGENTO) - Alessio Planeta, Ad e responsabile tecnico delle Aziende Agricole Planeta, ha conquistato il prestigioso titolo di “Winemaker of the Year” della ventiquattresima edizione del premio “Wine Star Award”, portando così l’Italia in vetta alla classifica dopo sedici anni.

Il riconoscimento arriva da Wine Enthusiast, la più rinomata rivista nordamericana specializzata in enologia, nomina i membri più influenti dell'industria del vino, dei liquori e delle bevande per l'assegnazione annuale dei Wine Star Awards, uno dei più ambiti riconoscimenti enologici in America. I precedenti vincitori del titolo spaziano dalla Nuova Zelanda con Helen Masters, al Portogallo con Ana Diogo-Draper, all’America con Doug Margerum e Paul Hobbs all’Australia con Nicole Hitchcock.

Grazie a questo prestigioso riconoscimento internazionale Alessio Planeta è il quarto italiano a conquistare il titolo. L’ultimo italiano a essersi aggiudicato la nomina di “Winemaker of the Year” è stato Carlo Ferrini nel 2007, oggi consulente enologico di importanti aziende italiane. Prima di lui soltanto Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi e fondatore, insieme al fratello Renzo, dell’azienda umbra Cotarella, e Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi Antinori, hanno ricevuto lo stesso premio nel 2001. - (PRIMAPRESS)