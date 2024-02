Enologia: presentata la guida "I Migliori Vini Italiani 2024" di Luca Maroni. Ad Aprile un corso intensivo per saperli comprendere

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presentazione della guida I Migliori Vini Italiani 2024 firmata da Luca Maroni non solo è diventato un appuntamento social del settore ma tasta il polso al mercato e alle tendenze attraverso le molte realtà italiana selezionate sul campo da uno dei maggiori critici dell'enologia. La 23esima edizione della guida I Migliori Vini Italiani 2024, è l'occasione di una kermesse, ideata e organizzata da Luca e Francesca Romana Maroni, interamente dedicata alle migliori produzioni vitivinicole del nostro paese e che si svolge al Salone delle Fontane dell’Eur a Roma.

Fulcro dell’evento sono stati i tasting curati da Luca Maroni descivendo e raccontando le classifiche di quest'anno che hanno visto diverse riconferme ma anche molte etichette nuove che si stanno rivelando prodotti dalle grandi performance. Tra questi il rosso "Opera Viva. Elisir d'Amore" del tenore Vittorio Gricolo con la sua piccola produzione appena nata come divertissement ma ha già conquistato i palati più raffinati. Tra i biologici, l'affermazione della cantina Jasci&Marchesani con il suo Janù, un Montepuciano d'Abruzzo dai sentori di cacao e vaniglia o il Rudhir dal profumo speziato. E ancora il siciliano Colomba Bianca con il suo Quarantanni Rosso Riserva "Miglior Vino Assoluto 2024".

L'autore della guida ha anticipato che a partire dal prossimo aprile terrà un corso immersivo di degustazione, sia per principianti sia per chi ha già delle competenze di base, che comprenderà tre incontri (della durata di circa due ore) più una visita in cantina per imparare a riconoscere le caratteristiche e la “piacevolezza” di ogni vino partendo dal frutto uva. - (PRIMAPRESS)