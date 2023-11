È Festa di vino novello e olio nuovo nelle vie medievali di Vignanello nei prossimi due weekend

(PRIMAPRESS) - VITERBO - La cittadina di Vignanello, nel viterbese, si prepara a festeggiare, nei prossimi due weekend a partire dal 10 novembre, la nuova stagione del Vino e dell’Olio, che in questo periodo dell’anno esprimono con particolare intensità e freschezza. I sapori e i profumi di questo appuntamento si riverberano nelle vie medioevali di Vignanello con tini di mosto e boccioni che mostrano il verde intenso dell'olio di prima molitura delle olive. Profumi che si aggiungeranno ai tepori delle caldarroste appena sfornate dalle grandi teglie collocate nelle vie del borgo. Durante tutta la manifestazione esperte guide vi condurranno, attraverso i “percorsi del vino e dell’olio”, nell'affascinante mondo della produzione e trasformazione dei due prodotti più importanti nell'enogastronomia italiana. Grazie ai percorsi informativi, alle rievocazioni e alle ricostruzioni storiche dei mestieri che hanno una rigorosa criticità filologica nei materiali usati, nei prodotti finiti, nelle nozioni storiche, da qualche anno è nata la voglia di far immergere i visitatori in un angolo di storia. Lo scopo è quello di fungere da macchina del tempo e di far toccare con mano, far provare i mestieri perduti e manualità dimenticate, attraverso anche gli spettacoli e alcuni sport in uso per far rivivere quell'Italia del Rinascimento. Una festa all'insegna dei sapori con numerosi stand dei prodotti tipici locali, ma anche della cultura con percorsi dedicati agli antichi mestieri, rievocazioni e visite guidate al Castello Ruspoli, ai ‘Connutti’ della Vignanello sotterranea, alla Barocca Chiesa Collegiata e agli altri luoghi più significativi di Vignanello. - (PRIMAPRESS)