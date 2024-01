Bugatti celebra i 115 anni della nascita del suo fondatore Jean e si prepara ai 90 anni della Type 57 SC Atlantic

(PRIMAPRESS) - PARIGI - In casa Bugatti si sono celebrati i 115 anni dalla nascita di Jean Bugatti, l’ingegnere e designer visionario che ha lasciato un segno indelebile nel settore automobilistico dando vita alle vetture tra le più affascinanti della storia del motorismo. Il lavoro pionieristico nato dalla mente geniale di Jean negli anni '20 e '30 continua a svolgere un ruolo sempre cruciale nella Bugatti moderna; le sue idee di tendenza – spesso diverse da qualsiasi altra cosa del loro tempo – vengono utilizzate come ispirazione e punti di riferimento dal team di progettazione Bugatti mentre danno forma alle ultime creazioni e visioni future del marchio. Per molti aspetti, la Chiron Super Sport1 "57 One Of One" recentemente svelata incarna l'influenza duratura del capolavoro senza tempo di Jean, la Bugatti Type 57 SC Atlantic, portando il design rivoluzionario al centro dell'attenzione nel 21° secolo. Avvicinandosi al suo 90° anniversario, la maestosa Type 57 SC Atlantic di Jean continua ad affascinare la comunità del design e gli appassionati di automobili di tutto il mondo, mantenendo il suo status di una delle automobili più preziose, lussuose ed esclusive al mondo. L’influenza del design della Type 57 SC Atlantic risuona ancora profondamente nel DNA del design moderno di Bugatti. Molte delle caratteristiche iconiche dell'auto, inclusa la pinna imbullonata che corre lungo la sua carrozzeria, hanno squisitamente infuso il linguaggio del design contemporaneo di Bugatti. La Voiture Noire2 è un ottimo esempio dell'impronta duratura di Jean nell'innovazione estetica che si manifesta nelle auto ipersportive Bugatti contemporanee. Per un cliente appassionato, tuttavia, il Type 57 SC Atlantic divenne più di un semplice riferimento; divenne una vera passione, la fonte dell'inventiva per la sua Bugatti Chiron Super Sport personalizzata. Nella realizzazione della Chiron Super Sport "57 One Of One", il team Sur Mesure di Bugatti ha collaborato a stretto contatto con gli ingegneri, rimanendo fedele alla filosofia del marchio "la forma segue le prestazioni" e onorando alcuni degli attributi fondamentali del design dell'auto originale. Il risultato include un’interpretazione moderna della straordinaria griglia della Type 57 SC Atlantic, con linee verticali lucide e una colonna centrale più spessa, che soddisfa le esigenze estreme di raffreddamento e aerodinamica di un’auto ipersportiva da 440 km/h. Definendo un arco estetico influenzato dal lavoro pionieristico di Jean negli anni '30, la Chiron, un pezzo unico, si erge orgogliosa sui cerchi Super Sport a cinque razze con cromatura lucida. Il corpo della Chiron è decorato con la stessa finitura blu argentata originale, un'identità visiva fondamentale che ha sostenuto l'originale Type 57 SC Atlantic. Una sagoma disegnata a mano dell'Atlantico, una forma riconoscibile da lontano, esalta il design della parte inferiore dell'ala posteriore della Chiron. È un vero omaggio moderno all’eccellenza artigianale e all’innovazione del design che hanno ispirato l’esclusivo capolavoro automobilistico di Jean: un’opera d’arte venerata in tutto il mondo. Ma l'influenza profondamente radicata del lavoro di Jean si estende dagli attuali progetti unici per i clienti della Bugatti Sur Mesure fino alla creazione dell'ultima vettura ipersportiva a produzione limitata svelata dal marchio. Uno di questi esempi dell'eredità di Jean è la W16 Mistral3, la roadster definitiva di Bugatti che sarà costruita a mano nell'Atelier di Molsheim e consegnata ai clienti entro la fine dell'anno. Una delle principali fonti di ispirazione per la progettazione e lo sviluppo della W16 Mistral è la maestosa Type 57 Roadster Grand Raid Usine, progettata per le prestazioni e progettata secondo i più alti parametri di artigianato e lusso. Tanto raro e misterioso quanto bello, il telaio numero 57222 è l'unica Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid Factory esistente dei dieci "Grand Raid" mai costruiti. Ed è iconico in tutti i sensi: rifinito con i colori giallo e nero preferiti dal padre di Jean, Ettore Bugatti, questo "Grand Raid" altamente personale è servito come punto di partenza per l'ispirazione per la W16 Mistral nera e gialla che è stata svelata a Monterey. Settimana dell'auto nel 2022. - (PRIMAPRESS)