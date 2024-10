Tennistavolo: il WTT di Cagliari incorona il doppio misto John Oyebode e Gaia Monfardini

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Il WTT Feeder di tennistavolo a Cagliari si è conclusa con l’assegnazione del titolo del doppio misto, che ha proposto la prima finale della storia tutta italiana. Se la sono aggiudicata John Oyebode e Gaia Monfardini, che, battendo per 3-1 (11-7, 13-11, 6-11, 11-9) Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin, hanno conquistato la loro prima vittoria internazionale. Oyebode e Monfardini, hanno avuto tre set-point e hanno sfruttato il primo. Nel secondo il sardo e la lombarda hanno inseguito 2-4, hanno agganciato gli avversari (4-4), dal 6-6 sono andati in testa (8-6) e sono stati ripresi (8-8). Solo saliti a due palle set (10-8) e sono sfumate, come anche la terza (11-10). La quarta (12-11) è stata quella decisiva. - (PRIMAPRESS)