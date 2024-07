Tennis: a Wimbledon oggi occhi su Jasmine Paolini e domani la semifinale di Musetti contro Djokovic

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il tennis italiano non smette di sorprendere in quest'ultimo periodo. Oggi occhi puntati su Jasmine Paolini che oggi sul centrale di Wimbledon incontra per la semifinale Rybakina e domani 12 luglio su Musetti che incontra Djokovic dopo aver compiuto l'impresa di aver staccato il pass per la semifinale con il serbo battendo l'americano Taylor Fritz in cinque set:3-6 7-6 (5) 6-2 3-6 6-1 in 3h31'. Fritz,n.12 Atp,parte bene, con un break fa suo il 1° set. Ci vuole il tiebreak a Musetti per vincere il 2° e 2 break per vincere il 3°. Risorge Fritz nel 4° ma con 2 Break Musetti fa suo il match. "Non ho ancora realizzato cosa ho fatto" le sue prima parole. - (PRIMAPRESS)