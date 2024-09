Elezioni FIC: in corsa alla presidenza il campione olimpico Davide Tizzano. Ecco la sua squadra

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Dal Salone Nautico Internazionale, in corso a Genova, Davide Tizzano, il campione dirigente sportivo del canottaggio ha iniziato la sua campagna di presentazione della squadra "FIC Futura" che porteranno alle elezioni della Federazione Italiana Canottaggio. Il due volte campione olimpico (Seul 1988 e Atlanta 1996), oggi presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, ha presentato il gruppo di dirigenti con sui si candida alla guida del Canottaggio italiano per il quadriennio 2025-2028.

“Sono orgoglioso di questo equipaggio, con cui mi appresto ad affrontare una delle regate più importanti: quella del rinnovamento dello sport che ha segnato oltre 40 anni della mia vita - ha detto Tizzano - In barca con me, ci sono donne e uomini di valore pronti a metter la loro passione e la loro esperienza, acquisita nei rispettivi campi professionali, al servizio delle società remiere”. "FIC Futura", oltre che dal candidato alla presidenza Davide Tizzano, è composta dai seguenti dirigenti. Walter Bottega (quota Tecnici). Imprenditore del settore wellness, laureato in Scienze Motorie. Atleta olimpico (quarto ad Atlanta 1996). Allenatore di Canottaggio da 24 anni. Massimiliano D’Ambrosi. Ingegnere. Dirigente sportivo, già Presidente Regionale FIC Friuli Venezia Giulia. Consigliere nazionale FIC in carica. Umberto Dentis. Avvocato. Organizzatore della “Silver Skiff” regata Internazionale di canottaggio in singolo e già Presidente della Reale Società Canottieri Cerea di Torino. Rossano Galtarossa. Vice Presidente CONI Veneto, 6 Olimpiadi (oro a Sidney 2000, argento a Pechino 2008, bronzo a Barcellona 1992 e Atene 2004) e pluricampione mondiale. Coach e Formatore. Luana Porfido. Responsabile europeo della Comunicazione aziendale e della gestione ESG (Environmental, Social, and Governance) presso FUJIFILM Europe. Vogatrice Master. Francesca Postiglione. Tecnico di Radiologia. Campionessa italiana assoluta, universitaria e master. Allenatore e Giudice Arbitro di Canottaggio. Fabrizio Quaglino. Commercialista. Dirigente sportivo, già Presidente Regionale FIC Lombardia. Presidente del Centro Internazionale di Preparazione Olimpica di Pusiano (CO). Consigliere nazionale in carica FIC. A breve la squadra "FIC Futura" sarà completata da un Dirigente di alto profilo ed esperienza. - (PRIMAPRESS)