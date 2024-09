Champions: Manchester-Inter senza reti con i neroazzurri che difendono il risultato

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - A Manchester una Inter efficace blocca sullo 0-0 il City di Guardiola. Il City,come suo solito,comanda il gioco, ma i nerazzurri si difendono benis- simo e quando ripartono mettono i brividi ai ragazzi di Guardiola.Chance per Haaland,fuori di poco, e Carlos Augusto 'murato' da Ederson. Nella ripresa il copione non cambia. L'Inter tiene ma Darmian spreca un'ottima occasione. Ma è Mkhitaryan, appena entrato, a sprecare il gol possibile. Sommer para su Gvardiol e Gundogan, Ederson su Lautaro. Non si sblocca e il match finisce 0-0. - (PRIMAPRESS)