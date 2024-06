Rapporto energia e sostenibilità Mezzogiorno: siglato accordo tra Enea e Fondazione Magna Grecia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siglato da ENEA e Fondazione Magna Grecia, un protocollo d’intesa per una collaborazione che dovrà consentire la realizzazione di un Rapporto annuale su energia e sostenibilità ma con un focus sul Mezzogiorno ancora in forte ritardo sugli appuntamenti fissati anche dall'Ue. A sottoscrivere l'impegno sono stati i Presidenti di ENEA Gilberto Dialuce e della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti. L'intesa prevede anche l’organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sulle aree di comune interesse per promuovere i risultati delle attività di ricerca e di alfabetizzazione sui temi dell’energia, sviluppo sostenibile e ambiente, con specifico riferimento ai giovani e alla partecipazione a progetti e iniziative che si avvalgono dei fondi nazionali e/o europei. L'operatività sarà affidata ad un Comitato tecnico-scientifico, composto dal Segretario Generale Alessandro Di Legge e dalla Responsabile del Centro di Ricerca Fiammetta Pilozzi di Magna Grecia mentre per ENEA sara Direttore Generale Giorgio Graditi e il Direttore deel Trasferimento Tecnologico Alessandro Coppola. “Per ENEA - ha sottolineato il Presidente Gilberto Dialuce - la collaborazione con la Fondazione Magna Grecia è particolarmente positiva tenuto conto che i settori di intesse della Fondazione in molti casi coincidono con i nostri come, ad esempio, i temi energetici, ambientali, dello sviluppo sostenibile. Si tratta di un accordo di vasta portata che consentirà di accrescere le attività di informazione e disseminazione presso il grande pubblico su problematiche di grande attualità e sulle nostre attività di ricerca”. “Con questo accordo – ha commentato il Presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti - immaginiamo un percorso di ricerca e azione con progetti che possano contribuire a creare benefici concreti con particolare attenzione per i territori del Sud Italia. Possiamo fare affidamento in tal senso su realtà importanti con le quali stiamo già collaborando (fra le altre la Ragioneria dello Stato), ad esempio su temi come la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, anche attraverso l’innovazione tecnologica – penso all’intelligenza artificiale applicata alla realtà virtuale -. Oppure al supporto ai comuni nella rigenerazione urbana, nello sviluppo delle tematiche energetiche o nella blue economy, con il mare come protagonista indiscusso dell’economia del Mezzogiorno”. - (PRIMAPRESS)