Maturità 2025: sorpresa per presidi e docenti sull’anticipo della regola del 6 in condotta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se l'impianto per le prove dell'esame di maturità 2025, presentate ieri, non cambia con il latino al classico, la matematica allo scientifico e la prima lingua straniera al linguistico, ciò che ha destato sorpresa è stata l'introduzione del voto in condotta: con un "6" il candidato sarà sottoposto ad un colloquio sull’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. Ed è proprio su questo punto che l’associazione che rappresenta i presidi, commenta stupita: "La novità del voto di condotta per la secondaria nel suo ampio quadro di riforma sarebbe dovuto entrare in vigore nel prossimo anno scolastico, preceduta da un regolamento ministeriale che al momento non c'è. Non comprendiamo l'anticipo di una parte di questa riforma nell'esame di Stato 2025. Ma a dare un accelerata, all'ingresso della nuova regola per la maturità, sarebbero stati i troppi fatti di cronaca che dal 2024 ad oggi si sono consumati in ambienti scolastici come lasciano intendere dal Ministero dell'Istruzione. - (PRIMAPRESS)