Giornata Forze Armate: al Circo Massimo di Roma apre il Villaggio Difesa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le Frecce Tricolori apriranno la quattro giorni al Circo Massimo di Roma: il programma completo. Dal Primo al 4 novembre, da mattina a sera, eventi dimostrativi, simulatori di volo, prove di military training, cerimonie dell’ammaina bandiera, concerti delle bande musicali delle Forze Armate, conferenze, esibizioni delle Unità Cinofile, carri armati, collegamenti in diretta con i militari in missione nel resto del mondo.

Si tratta di un appuntamento per conoscere le Forze Armate italiane organizzato dal ministero della Difesa che torna a Roma in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate che si celebra il 4 novembre. L’ingresso al Villaggio Difesa è gratuito. - (PRIMAPRESS)