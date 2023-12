Spopolamento Sud: 2,5 milioni di emigrati in 20 anni secondo il rapporto Svimez

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo spopolamento e l'emigrazione dal Sud del Paese prosegue e non è più un fenomeno solo del passato. E' quanto si evince dal rapporto Svimez, secondo cui negli ultimi 20 anni hanno lasciato il Mezzogiorno oltre 2,5 milioni di persone. Un'emigrazione diretta prevalentemente verso il Centro-Nord (81%). Le cause? "Il disagio sociale (...), diffusa precarietà e bassi salari". Nonostante politiche per favorire l'imprenditoria al Sud e l'aumento dell'occupazione maggiore che nel resto d'Italia, il Sud ha perso 1,1 mln di residenti: 808.000 under 35, 263.000 dei quali laureati. - (PRIMAPRESS)