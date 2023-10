Premio Sacharov 2023 assegnato a Mahsa Amini, la ragazza iraniana picchiata a morte dalla “Polizia Morale”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sacharov 2023 a Mahsa Amini, picchiata a morte dalla 'polizia morale' per una ciocca sfuggita al velo, e alle donne che dopo la sua morte sono scese in strada in Iran al grido di 'Donna, vita, libertà. "Il brutale omicidio di Mahsa -ha detto la presidente Metsola- è un punto di svolta, da cui è nato un movimento entrato nella storia" Istituito nel 1988, il premio è intitolato all'attivista dissidente, Nobel per la Pace 1975, arrestato da Mosca e poi riabilitato da Michail Gorbaciov. - (PRIMAPRESS)